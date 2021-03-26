Maskesiz otobüs şoförü yolcunun üstüne yürüdü | Akıllı ol



İstanbul Eminönü'nde otobüs şoförü, durak tartışmasında "Akıllı ol, durmuyorum o durakta git kime şikâyet edersen et" diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. Yolcu Ekrem Karagüdekoğlu'nun yaşananları cep telefonuna kaydettiği o anlarda otobüs şoförünün maskesiz olduğu görüldü. Karagüdekoğlu, "Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu" dedi

İddiaya göre, Eminönü İskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. İskele durağında durmak istemeyen otobüse binen Karagüdekoğlu, şoföre durakta durması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şoför, yolcunun üzerine yürüyerek "Akıllı ol" dedi.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

'BANA HAKARETLER EDİYOR, BAĞIRIYOR'

O anları cep telefonu ile kayıt eden Karagüdekoğlu, otobüs durağında durması gerektiğini söyledi. Şoförün o anlarda maskesi olmadığı da görüntülere yansıdı. Otobüs şoförü, "Durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et" derken, olayın ardından Karagüdekoğlu, İBB Beyaz Masa'ya şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışan Ekrem Karagüdekoğlu, "Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikâyet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar.

Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana 'hep aynısını yapıyorsun' dedi. Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu. Ben şikâyetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.