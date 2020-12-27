Maskesiz turist polise saldırdı, başını duvara vurdu





Cebine üç beş doları koyup gelen turistler, Türkiye'de adeta küstahlaşıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla Türk vatandaşları evine kapanırken, İstanbul'da tur atma ayrıcalığını sonuna kadar kullanan kibirli turistler, kendisini uyaran polis memuruna saldırmaya kalktı. Lübnanlı arap turistin kabalığına çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterince tartışma karakolluk oldu. Küstah turist sınır dışı edilmek üzere Göz İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul Taksim’de akılalmaz bir olay yaşandı. Bölgede denetim yapan emniyet güçleri, bir taksiyi durdurup içindeki yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca araçtan çıkan turist polise saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yabancı turistler ile bazı meslek grupları muaf tutulmuştu.

KENDİSİNİ UYARAN POLİSE SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul’da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. İstanbul’un farklı noktalarında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda da polis ekipleri kurulan uygulama noktalarında yoldan geçen araçları tek tek durdurarak denetimler gerçekleştirdi.

Araç sürücülerinin ve yolcularının kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen polis, maske konusunda da uyarılarda bulundu.

Taksim'de bulunan uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekipler ise, bir ticari taksiyi durdurup incelemek istedi. Araçtaki bir yolcunun maske takmadığını gören trafik polisi, kendisini maske takması konusunda uyardı.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı.

Diğer polislerin de olay yerine gelmesiyle turist gözaltına alındı. Kendisine maske takması konusunda uyarıda bulunan trafik polisine saldıran turist, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

HASTANEYİ DE BİRBİRİNE KATTI

Öte yandan polise saldıran ve Lübnan uyruklu olduğu öğrenilen Baha H. isimli zanlı, hastaneyi de birbirine kattı. Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, burada da olay çıkardığı ortaya çıktı.

Sinir krizi geçiren ve kafasını duvarlara vuran zanlı, kameralara yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıya ifade veren zanlı serbest bırakıldı. Zanlı polis tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



