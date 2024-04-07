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Mazbata töreninde MHP'li meclis üyesi CHP'li üyeye saldırdı

Mazbata töreninde dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. MHP'li Alpaslan Karaaslan'dan CHP'li meclis üyesine mazbata töreninde yapılan saldırı tepkilere neden oldu.

07 Nisan 2024 Pazar 17:57
Mazbata töreninde MHP'li meclis üyesi CHP'li üyeye saldırdı







Mazbata töreninde MHP'li meclis üyesi CHP'li üyeye saldırdı


Bursa'da Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seçimi kazanan AKP,’li Oktay Yılmaz’ın mazbata töreni sırasında CHP’li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a kafa atarak burnunu kıran MHP’li Alpaslan Karaaslan’ın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın Zülfikar Bal'a küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.

İL BAŞKANI TEKİN: TASVİP ETMİYORUZ

Öte yandan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde yaşanan tatsız olayı tasvip etmediklerini" belirtip "sağduyu" çağrısı yaptı. 

Konuyla ilgili gerekli incelemenin ayrıntılı bir şekilde yapıldığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bu vesileyle CHP Meclis Üyesi Zülfikar Bak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa siyasetinde sağduyunun hakim olması için hassasiyetle mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Kamuoyununun bilgisine."

Son Güncelleme: 07.04.2024 21:52
Anahtar Kelimeler:
MazbataBursaChpMHP
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