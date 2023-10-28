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McDonald's şubesine tekbirle molotof attı

Mersin'de McDonald's şubesine 'tekbir'li saldır düzenleyen zanlı önce camları kırdı, sonra molotof attı!

28 Ekim 2023 Cumartesi 22:30
McDonald's şubesine tekbirle molotof attı






McDonald's şubesine tekbirle molotof attı


Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar sürerken; Mersin’de bir kişi Tekbir getirerek, McDonald's şubesinin önce camlarını kırdı sonra molotof attı. Molotof sebebiyle işyerinde yangın çıkarken; saldırgan da yakalandı.


İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, Türkiye’de de yankı bulmaya devam ediyor. Yurtta İsrail’e yönelik protestolar devam ederken; bir başka haber Mersin’den geldi.

Mersin Mezitli'de bir kişi McDonald's şubesine "Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber" diyerek saldırdı.

Önce şubenin camlarını kıran şahıs daha sonra içeriye molotof attı. Atılan molotof nedeniyle şubede yangın çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şahıs Polis ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'deki yolculuklarının İstanbul'daki ilk McDonald's restoranıyla 1986'da başladığı ve o zamandan beri halkın kültürüyle iç içe oldukları anlatılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Bugün Türkiye'de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşlarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. McDonald's Türkiye'nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald's deneyimini sunmaya adadık. McDonald's Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.”

Anahtar Kelimeler:
McdonaldsMcDonalds Saldırı
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