Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti



Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın evinde ölü bulunduğu öğrenildi. İlk incelemede, 75 yaşındaki Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.Bordo-mavili kulübün 1982-1988, 1989-1992 ve 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Mehmet Ali Yılmaz, 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı görevinde de bulundu.



Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenledi. Ayrıca Trabzonspor'a Mehmet Ali Yılmaz tesisini kazandırdı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde, Trabzon'un Of ilçesi Gülderen Köyü'nde doğmuştur. Annesinin adı Fatma, babasının adı Mehmet'tir. İlkokulu doğduğu köyde okudu. Daha sonra İstanbul'a taşındıkları için ortaokulu Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulu'nda ve ardından liseyi de Haydar Paşa Lisesi'nde okudu. Lisede okurken 16 yaşında memleketinde evlendirilince okula ara verdi. Bir yıl ilkokulda vekil öğretmenlik yaptı. 1965 yılında İstanbul'a geri döndü ve liseye devam etti. 1971 yılında Üniversite eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde tamamladı.

İnşaat mühendisi olarak iş hayatına atıldı. Askerlik görevini; 1 Temmuz - 1 Kasım 1975 arası İzmir Narlıdere İstihkam Er Eğitim Alayında kısa dönem olarak yaptı. 1973 yılında 'TEK-ART' adlı inşaat şirketini kurarak inşaat sektörüne girdi. 1978 ve 1988 yılları arasında 10 defa Türkiye Vergi Rekortmeni oldu.

1979 yılında Türkiye İthalat İhracat Bankası'nın (Titibank – İmpexbank) sahibi oldu. Bankacılık da yapan Mehmet Ali Yılmaz, 1988 yılında bankayı elden çıkardı. Basın sektörüne 1983 ile 1989 yılları arasında Güneş gazetesine sahip olarak girmiş oldu.

1996 yılında Antalya Kemer'de Zigana Tatil Köyü'nü faaliyete geçirerek de turizm sektörüne de girdi.

1991 ile 1995 yılları arasında 19. Dönem DYP'den Trabzon milletvekili oldu. 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

Uydu üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da yayın yapan Zigana TV ve Zigana FM medya kuruluşlarının da sahibiydi.