Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla ilgili dikkat çeken iddia

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile on binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu’na teslim olduğu Brezilya’dan önceki akşam saat 22.05’te Türkiye’ye getirildi. Uçakta kendisini getiren polisler tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın’a İstanbul Havalimanı’ndaki adli tabiplikte sağlık kontrolü yapıldı. Aydın, daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Geceyi şubenin bodrum kattaki nezarethanesinde geçiren Aydın’ın resmi sorgusu başlamadı.

Polisler, Mehmet Aydın’la İstanbul Havalimanı’ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek binasında kısa bir mülakat yaptı.

Mülakatta polislerin, “Neden teslim oldun?” sorusuna Aydın, “Çok zorlandım. Ailemle büyük sorunlar yaşadım, ayrılma noktasına geldim. Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum“ dedi. Yurtdışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını belirten Aydın, “Borçlarımı ödeyeceğim. Borcum kadar alacaklarım da var. Borcumun büyük kısmını ödedim. Mağduriyetleri gidereceğim” şeklinde konuştu.

POLİSLER BELGELERİ İNCELİYOR

Aydın, Brezilya’dan yanında şirket belgelerini ve alacaklılar listesini de getirdiğini belirtti. Polisin bu belgelerle soruşturma sırasında ele geçen belgeler arasında inceleme yaparak sorulara son şeklini vereceği belirtildi.

TESLİM OLMAK ZORUNDA KALDI

Polislerin Aydın’ın yanında getirdiği şirket belgeleri ve alacaklılar listesini inceledikten sonra soruların hazırlanarak resmi sorguya geçileceği belirtildi.

Öte yandan Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da hakkında verilen ‘sınır dışı kararı’ üzerine teslim olmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre Aydın'ın pişmanlık yasası ve benzeri birtakım hafifletici sebeplerden yararlanmak için teslim olduğu algısını yarattığı anlaşıldı.

Sao Paulo Konsolosluğu'na sunduğu savunma belgelerinin bir nüshasını da mali şube polisine veren Aydın’ın, profesyonel hukukçular tarafından hazırlanmış belgelerle birileri tarafından yönlendirilerek savunma hazırlandığı değerlendiriliyor. Mehmet Aydın’a yöneltmek üzere sorular hazırlayan polisin ise bir yandan da Aydın’ı yönlendiren şahıs ve merkezleri deşifre etmek için çalıştığı öğrenildi.

Aydın’ın 3 buçuk yıl önce eşi Sıla Aydın’dan boşandığı ve yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu belirtiliyor.

