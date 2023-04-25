Mehmet Aypek cinayeti | Koruması gözaltında
Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak yakın koruması gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Yerel seçimlerde Ankara Gölbaşı ilçesinde oğlu Faruk Aypek'in MHP'den adaylığı için yoğun çaba harcayan Mehmet Aypek'in neden öldürüldüğü henüz tam olarak bilinmiyor.