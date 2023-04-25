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Mehmet Aypek cinayeti | Koruması gözaltında

Ankara yeni bir cinayetle sarsıldı. Ankara iş dünyasının yakından tanıdığı iş insanı Mehmet Aypek, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 

25 Nisan 2023 Salı 22:12
Mehmet Aypek cinayeti | Koruması gözaltında

Mehmet Aypek cinayeti | Koruması gözaltında



Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, cinayet zanlısı olarak yakın koruması gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yerel seçimlerde Ankara Gölbaşı ilçesinde oğlu Faruk Aypek'in MHP'den adaylığı için yoğun çaba harcayan Mehmet Aypek'in neden öldürüldüğü henüz tam olarak bilinmiyor.

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Son Güncelleme: 25.04.2023 23:39
Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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