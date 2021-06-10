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Mehmet Turhan Firdevs Öztürk cinayeti | Katilleri en yakınları çıktı

Boşandığı eşi ile birlikte en son 22 gün önce görülen Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk'ün vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çiftin katil zanlıları sorgulanıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 07:42
Mehmet Turhan Firdevs Öztürk cinayeti | Katilleri en yakınları çıktı

Mehmet Turhan Firdevs Öztürk cinayeti | Katilleri en yakınları çıktı

Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52), tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı


Korkunç olay, Kayseri Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.

BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU

Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı.

Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre; korkunç olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı.

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