Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Melek Aslan Cinayeti | Korkunç cinayet adım adım gelmiş

Melek Aslan'ın kardeşi Mustafa Aslan tarafından katledilmesiyle ilgili yeni yeni detaylar ortaya çıkıyor.  Talihsiz genç kadın yaşamak için yoğun çaba harcarken, takıntılı sevgili, Melek Aslan'ı ölüme sürüklemiş

25 Ekim 2020 Pazar 15:10
Melek Aslan Cinayeti | Korkunç cinayet adım adım gelmiş

Melek Aslan Cinayeti | Korkunç cinayet adım adım gelmiş

Diyarbakır'da takıntılı sevgilisi tarafından kışkırtılan ve kardeşi Mustafa Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürülen Melek Aslan'ın kaldığı apart odasında bulunan notu yürek burktu.
Bu arada Melek Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan çıktığı görüntüler ortaya çıktı. Oturduğu Apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Melek'in saat 11.21'de elindeki kitaplarla yurttan ayrılarak yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Sanat Sokağı'na, kendisini öldüren kardeşiyle buluşmaya gittiği anlar yer aldı. Melek Aslan öldürülmeseydi bugün hayalini kurduğu öğretmenlik için KPSS sınavına girecekti.

Akıllara durgunluk veren olay, çarşamba günü öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aslan (21), ablası Melek Aslan (24) ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mustafa Aslan emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Melek Aslan'ın cansız bedeni ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Melek'in cenazesi Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.


'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BABAMA ONU ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLEYİN' 

Melek'in kaldığı apartın yetkilisi L.B., olayın ardından odasında yapılan aramada genç kızın babasına yazdığı notu bulduklarını söyledi. L.B., "Olayın ardından ablası ve eniştesi Melek'in odasını toplarken bir not buldu. Notu ablası okudu. Notta 'Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim' yazıyordu. Ablası notu okuyunca çok ağladı. Biz de çok etkilendik. Babasıyla problemleri vardı. Melek başına bir şey geleceğini hissetmişti, bundan dolayı bu notu yazmış. Eski sevgilisi Orhan Vatansever'in başına bir şey getireceğini düşünüyordu. Aparttan gizlene gizlene çıkıyordu. Babasıyla yaşadığı problem bildiğim kadarıyla Orhan, Melek'in babasını arayıp kötü şeyler söylemiş. Babası da 'Melek artık beni ilgilendirmiyor' demişti. Bayramda Adıyaman'a gitmek istemişti ama babası onu kabul etmediği için Melek çok ağlamıştı. Babasından bir yarasının olduğu belliydi" dedi.

'ESKİ SEVGİLİSİ SON 1 AYDIR KAPIDA SÜREKLİ BEKLİYORDU'

Melek'in yaklaşık 1,5 yıldır yurtta kaldığını söyleyen L.B., eski sevgilisi Orhan Vatansever'in genç kızı sürekli rahatsız ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Melek, çok iyi bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi seviyordu. Kendisiyle hiçbir problem yaşamadık. Eski sevgilisi son 1 aydır apartın kapısında sürekli bekliyordu. Bu çevrede Melek'i sürekli takip ediyordu. Defalarca buraya da geldi. Melek ile ilgili bilgiler soruyordu. Biz hiç bir şekilde bilgi vermeyiz. Melek, eski sevgilisi onu rahatsız ettiği zaman bana anlatıyordu. Babasıyla problemi olduğunu, babasının onu istemediğini söylüyordu. Bayramda evine gitmek istemişti ama ailesi onu istemedi. Bundan dolayı sürekli ağlıyordu. Orhan Vatansever son dönemlerde bana Melek'in arkadaş ve ailesine sürekli mesajlar atıyordu. Bana sürekli 'Melek hanım çıktı mı, sizde mi' ve tehdit içeren mesajlar atıyordu. En son 1 ay önce mesaj atmıştı. Sadece bize değil çevredeki birçok iş yerine Melek'i soruyordu. Melek'te parasının olduğunu söylüyordu. Ama Melek'in anlattığına göre öyle bir durum yoktu. Melek bana mesajları da gösteriyordu. Aslında ona para veren kişi Melek'tir. Orhan Vatansever, Melek'i çok rahatsız ediyordu. Melek'in üzerinde çok ciddi psikolojik baskısı vardı. Çok iyi bir insandı. Hepimiz çok üzüldük. Melek yakın bir zamanda aparttan çıkış yapacağını söylemişti. Olaydan 1 gün önce gece valizini toplamış, İstanbul'a ablasının yanına gideceğini söylemişti."

'KENDİSİNİ GİZLEMEK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIYORDU'

 Melek'in, eski sevgilisi Orhan Vatansever'in korkusundan aparttan ayrılırken kendisini gizlemek için şapka ve gözlük taktığını da anlatan L.B., "Melek, Orhan Vatansever ile görüşmek istemiyordu. Orhan, Melek'in arkadaşlarına ulaşıp onun hakkında kötü şeyler diyordu. Bana da defalarca söyledi. Orhan'dan ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir düzen kurmak istiyordu. Melek'i sevdiğini söylüyordu ama bence sevmiyordu. Takıntı hale getirmişti. Melek, Orhan hakkında alınan uzaklaştırma kararını bana göstermişti. Melek, son zamanlarda yurttan ayrıldığında kendisini gizlemek için şapka ve gözlük takıyordu. Orhan'ın eski sevgilileriyle olan davalarını Melek bana anlattı. Orhan'ın para ihtiyacı olduğu için Melek'e gönderdiği mesajlar var. Melek, bu mesajları bana gösterdi" dedi.
 

Melek Aslan cinayeti | Manyak sevgili, kız arkadaşını öz kardeşine öldürttü
Melek Aslan cinayeti | Manyak sevgili, kız arkadaşını öz kardeşine öldürttü
Sezay Kocak Özahi cinayeti | Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor
Sezay Kocak Özahi cinayeti | Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor
Eylül Harbelioğlu cinayeti | Polis silahlı 2 kişiyi arıyor
Eylül Harbelioğlu cinayeti | Polis silahlı 2 kişiyi arıyor
Tuğba Keleş cinayeti | Katili, cezaevinden çıkarıp öğretmen yapmışlar
Tuğba Keleş cinayeti | Katili, cezaevinden çıkarıp öğretmen yapmışlar
Konya'da sevgili cinayeti | Genç kadın gözaltında
Konya'da sevgili cinayeti | Genç kadın gözaltında
Duygu Çelikten cinayeti | Annen hastanede diyerek kandırmış
Duygu Çelikten cinayeti | Annen hastanede diyerek kandırmış
Serap Öner cinayeti | Uzaklaştırma kararı cinayeti durduramadı
Serap Öner cinayeti | Uzaklaştırma kararı cinayeti durduramadı
Handan Bul cinayeti | Katilden tüyler ürperten itiraf
Handan Bul cinayeti | Katilden tüyler ürperten itiraf
Son Güncelleme: 25.10.2020 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli çekim yapan tacizciye sopayla meydan dayağı
Gizli çekim yapan tacizciye sopayla meydan dayağı
Melek Aslan cinayeti | Manyak sevgili, kız arkadaşını öz kardeşine öldürttü
Melek Aslan cinayeti | Manyak sevgili, kız arkadaşını öz kardeşine öldürttü
Eş cinsel kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tutmuş
Eş cinsel kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tutmuş
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'
Tacizci berat etti, mağdur ailenin önünde davul çalmakla tehdit etti
Tacizci berat etti, mağdur ailenin önünde davul çalmakla tehdit etti
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Denize düşen kadın rezalet çıkardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim