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Melek Bağce cinayeti | Alanya'da kadın doktor öldürüldü

Alanya'da boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Bağce tarafından öldürülen Melek Bağce'nin acı haberi mesai arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

13 Haziran 2023 Salı 22:18
Melek Bağce cinayeti | Alanya'da kadın doktor öldürüldü

Melek Bağce cinayeti | Alanya'da kadın doktor öldürüldü



Kadınlara yönelik şiddet ve saldırı haberine bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık teknisyeni Mustafa Bağce, boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Melek Bağce'yi bıçakla öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

Korkunç olay saat bugün akşam satlerinde Alanya'da Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Mustafa Bağce ile Melek Bağce'nin bugün görülen boşanma davası ertelendi. Öğleden sonra sağlık merkezine gelen Mustafa Bağce, doktor eşi Melek Bağce ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağce, eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Bağce, daha sonra yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti.

Sağlık merkezindekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Melek Bağce ve Mustafa Bağce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bugün bir sağlık çalışanı hekim arkadaşımızı ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettik. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Ailevi nedenlerle de olsa her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz, ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma duruşmaları olduğu söyleniyor. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş" dedi.

Çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı sağlık merkezinin kapısında yer alan 'Kadına El Kal-Ka-Maz' afişi ise dikkat çekti.

Son Güncelleme: 13.06.2023 23:11
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntalyaCinayetCinayeti
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