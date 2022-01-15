Melike ve Adile hemşirenin ölümü | Aynı gün iki şüpheli ölüm





Türkiye son günlerde genç kızların, hayatının baharında gittikleri erkek arkadaşlarının evlerinde pencereden düşerek can vermesini tartışıyor. Önceki gün Kocaeli'de erkek arkadaşı polis memuru Ahmet Ata ile gittikleri evde pencereden düşerek ağır yaralanan Sedef Nur Çağlar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, iki şüpheli ölüm haberi daha geldi.

Konya'da hemşirelik okuyan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Melike Ş. ile Gaziantep'te hemşirelik öğrencisi Adile Y. adlı iki genç kız aynı gün erkek arkadaşlarının evlerinin pencerelerinden düşerek hayatlarının baharında can verdiler. Her iki olayda bir zanlı tutuklanırken, Akşehir'de bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ MELİKE BALKONDAN DÜŞTÜ

Konya'da üniversite okuyan Melike Ş. erkek arkadaşının evindeki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Melike'nin erkek arkadaşı ise serbest kaldı. Gaziantep'te özel bir hastanede hemşirelik yapan Adile de aynı kaderi yaşadı.

Gaziantep'te hemşire Adile K. (22), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, ağır yaralandı. Adile K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sırasında evde olan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz tutuklandı.

Olay, dün gece 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Adile K., iddiaya göre, evinde meslektaşı olan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından balkona çıkan4'üncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Adile K.'yi ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Adile K., doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Adile hemşirenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adile K.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Çağrı Şaşmaz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaşmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MELİKE DE SEVGİLİSİNİN EVİNDE BALKONDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemşirelik öğrencisi Melike Ş. (20), erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen erkek arkadaşı, adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.