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Menzil tarikatı için Diyanet'ten 'Sıkıntılı' uyarısı

Son yıllarda AKP iktidarı ile birlikte kamu kurumlarında kadrolaşma yarışına giren tarikatlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hükümete 'Sıkıntılı' uyarısının geldiği ortaya çıktı

23 Nisan 2023 Pazar 16:32
Menzil tarikatı için Diyanet'ten 'Sıkıntılı' uyarısı

Menzil tarikatı için Diyanet'ten 'Sıkıntılı' uyarı


Türkiye onları son yıllarda kamu kurumlarında hızla kadrolaşma çabası ile tanıdı. Deprem sonrası yüzlerce kayıp çocuğun tarikat yurtlarına götürülmesinde sıkça gündeme gelen Menzilciler için Diyanet'in de uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuda önemli mevkileri ve bazı bakanlıkları “ele geçirdiği” iddia edilen Menzil cemaatinin yapılanması olduğu bilinen Adıyaman’da saldırıya uğradı. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini de açıklayan Menzil için Diyanet’in sert uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Cemaatin görüşlerinin “sahih İslam ile bağdaşmadığı” vurgulanan tarikat raporunda, kamudaki örgütlenme iddialarına dikkat çekilerek, “Ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir” denildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün Adıyaman ziyaretinde 3 farklı provokasyonla karşılaştı. Mezarlık ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’na yönelik daha sonra 2 kez fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu. Kılıçdaroğlu, bu nedenle ziyaretini iptal etti ve Kahta ilçesine gitmeden dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun, Kahta dahil olmak üzere Menzil cemaatinin güçlü olduğu bilinen yerlerde saldırı ile karşılaşması ise dikkat çekti. Kamuda önemli noktalarda örgütlendiği sık sık kamuoyuna yansıyan cemaate yönelik Diyanet’in uyarıları ise dikkat çekti.


‘ŞEYLERİ YARI İLAHİ KONUMDA’

Diyanet tarafından hazırlanan tarikatlar raporunda, cemaatin yapısı anlatıldı. Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyüne yerleşen Abdülhakim Erol tarafından kurulan cemaatin, tarikat yapılanmasına sahip olduğu belirtildi.

“Mürted ve münafık gibi dini terimleri kolayca diğer Müslümanlar için kullandığı” kaydedilen cemaate ilişkin şu tespitler yapıldı:

“Mürşid yani tarikatın lideri olağanüstü, hatta bir anlamda yarı ilahi bir konumdadır. Nimetin yaratanı Allah ise de sebebi mürşiddir. Her mümin kişi, ona yapılacak hürmetin aslında Allah ve resulüne yapılan bir hürmet olduğuna inanmalıdır. Allah; yeri, karayı, havayı, denizi, hayvanları, dostu olan mürşidin emrine verir. O mürşid, bunları dilediği zaman istediği gibi kullanır. Şeyhin, dini ilimleri tahsil etmiş olması şart değil. Fatiha’yı bilmeyen ümmi bir kişi, mürşidlik mertebesine ulaşabilir.”

‘SAKINCALI’ VURGUSU

Cemaatin, medya gücüne de dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Grubun sıralanan görüşleri, sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bu sakıncalı telakkiler, Menzil cemaatinde daha çok vurgulanmakta ve etki sahası daha çok sade halk tabakası olduğu için daha çok yaygınlaşmaktadır. Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir.” 

Son Güncelleme: 23.04.2023 16:46
Anahtar Kelimeler:
DiyanetUyarıTarikatMenzil
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