Meriç Nehri'nin ortasında doğum yaptı | Yunan askerleri izledi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki yasadışı geçişlerin yoğun olarak görüldüğü Meriç Nehri, bir kadının doğumuna tanık oldu.
Meriç Nehri üzerinden Yunanistan sınırını geçerek Avrupa’da gitmek için yola çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.
"MERİÇ NEHRİ’NİN ORTASINDA DOĞUM YAPMIŞ"
Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai’nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi. Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Türkiye’de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan kontrollerin ardından sağlık anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.