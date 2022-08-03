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Meriç Nehri'nin ortasında doğum yaptı | Yunan askerleri izledi

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giren, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan yabancı uyrukla kadın, nehrin ortasında doğum yaptı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:39
Meriç Nehri'nin ortasında doğum yaptı | Yunan askerleri izledi

Meriç Nehri'nin ortasında doğum yaptı | Yunan askerleri izledi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki yasadışı geçişlerin yoğun olarak görüldüğü Meriç Nehri, bir kadının doğumuna tanık oldu.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan sınırını geçerek Avrupa’da gitmek için yola çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince, Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.

Edirne’de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken; doğum yapan kadın ve bebeği hastanede tedaviye kaldırıldı.


"MERİÇ NEHRİ’NİN ORTASINDA DOĞUM YAPMIŞ"

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai’nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi. Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi.


SAĞLIK DURUMU İYİ

Türkiye’de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerin ardından sağlık anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
 

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