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Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var

İçinde 3 yolcunun bulunduğu otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre 9 vatandaş hayatını kaybetti

16 Ocak 2024 Salı 07:57
Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var







Mersin Aydıncık'ta feci kaza 9 ölü var

Mersin sabaha karşı katliam gibi kaza haberiyle uyandı. Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Mersin'de saat 04.30 sıralarında Mersin-Antalya Karayolu ilçe çıkışında Dilmenler Mardin Seyahat'a ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.


Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından olay yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, otobüste 3 mürettebat ve 40 yolcunun bulunduğunu, kaza sırada bölgede yağış olduğunu ve tünel çıkışında aracın virajda kayarak şarampole devrildiğini kaydetti.


Kaza yerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Vali Pehlivan, "Kaza Mersin İl Merkezine yaklaşık 170 km mesafede, Aydıncık İlçemizin Yenikaş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. 40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve ilimiz merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi. 

Vali Pehlivan, kazanın tek taraflı olduğunu tünel içi ve otobüsteki araç kamerasının da incelemeye alındığını kaydetti.

Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Son Güncelleme: 16.01.2024 09:26
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Trafik KazasıMersinAydıncıkKazaFeci Kaza
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