Mersin'de kadın doktora saldırınlar yakalandı

Mersin'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Tuğba Karakaş'ı darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba Karakaş, bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi.

Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği ikili ile sağlık görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V. doktor Tuğba Karakaş'ı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'Beyaz Kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meslektaşımız, muayene yaptığı esnada odaya giren başka bir hasta ve yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Hastane güvenliği ve kolluk güçlerimizce olaya anında müdahale edilmiş, 'beyaz kod' işlemleri başlatılmış, saldırganlar gözaltına alınmıştır. Bakanlığımızca hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz.