Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği

Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği





Kredi ve Yurtlar Kurumu Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli kızlarımızı atarak suriyeli ve afganlıları yerleştirenler, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ziyarete geleceğini duyunca gece yarısı panikledi.

Yarin saat 13.30’da Mersin’deyim. Kiz öğrenci yurduna Suriyeli sığınmacıları yerleştiremezsiniz. pic.twitter.com/WnnQLBmYEp — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 10, 2023

Türkiye'de 13.5 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde evsiz barksız milyonlarca insana kalacak yer aranırken, Suriyeli göçmenler ile sonradan geçici vatandaşlık almış uyruğu belirsiz yüzlerce kişi, ani bir kararla Mersin'e getirildi.



Üniversitelerde eğitimin süresiz ara verilmesini fırsat bilenler, suriyeli 'Muhacir' kardeşlerini kız öğrencilere saatler öncesi anonsla haber vererek KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Kadınlı erkekli yüzlerce yabancının adeta genç kızların eşyasını boşaltmadığı odalara dalması skandal görüntülere neden oldu. Üniversiteli kızların odaları talan edilirken gece yarılar sosyal medyada taciz videoları ses kayıtları düştü. Devletin yurduna emanet ettiğimiz kız çocuklarımız gece boyunca odalarının kapılarının zorlandığını iddia eden mesajlar atarak yetkililerden vatandaşlardan destek istedi. Büyük bir kargaşaya, kaosa neden olmamak için çoğu duyarlı basın kuruluşu bunları yayınlamakta zorlandı. 'Çocuklarımızı gece yarısı kimler rahatsız etti' sorusuna hiç bir yetkili hala bir cevap veremedib

Kamuoyunu meşgul eden ve benim de yakından takip ettiğim KYK Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen Suriye’den gelen sığınmacıların tahliyesi, şu an belediyemizin otobüsleri ile valilik tarafından yapılmaktadır.

Ancak şehrimize gelişleri devam etmektedir. #Mersin bu yükü taşıyamaz. — Vahap Seçer (@SecerVahap) February 10, 2023

KIZ ÇOCUKLARIMIZI GECE YARISI KİMLER RAHATSIZ ETTİ

Mersin Kız KYK Yurdu'nda bulunan kız öğrenciler, yurda yerleştirilen Suriyeli erkekler tarafından rahatsız edildiklerini söylüyor.pic.twitter.com/58eBYTAEx9 — Dijital Nabız (@DijitalNabiz) February 9, 2023

Mersinli vatandaşlar yurt çevresine gelirken çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır yurt binasına gelerek incelemelerde bulundu, çıkışta tedirgin edecek bir durum olmadığını söylesede skandal ses kayıtları öğrenci ailelerini ve vatandaşları teskin etmedi.

Dün Hatay'da açıklama Yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Yarın Mersin'de KYK Yurdu önünde olacağım sözlerini duyan yetkililer gece yarısı kiralanan otobüslerle yurdu tahliye etmeye başladı.

Suriyeli sığınmacıların yurttan çıkarıldığına dair fotoğrafları inandırıcı bulmayan öğrenciler, çalınan özel eşyalarının tazmin edilmesi için yurt yönetiminden davacı olacağını duyurdu.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE HABERLERİNİ YALANLADI

Mersin KYK Yurdundaki Suriyeliler'in gönderildiği büyük bir yalan. Sadece yurda sığmayan kesim başka bir yere gönderilmiş. Konya'ya gönderileceklerine dair hiçbir bilgi verilmemiş. pic.twitter.com/rIGspcgxhg — Elbis (@sjw_elbis) February 10, 2023

Bu arada hala KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Hatay'dan gelen Suriyeli sığınmacıların hala burada kaldığını idida edilen görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Suriyeli olduğunu söyleyen bir erkek ile yurttta kalan bir kız öğrencinin yurt asansöründe yaptığı kısa görüşmenin yer aldığı kayıtta depremzede Türkler yerine arapların işgali gözler önüne serildi. Video görüntülerinin altına halen yüzlerce suriyelinin yurtta kadın ve erkek aynı odalarda kaldığı ifade edildi. Video altına yarım yapan öğrenciler tahliye haberlerinin aldatmaca olduğunu öne sürdü.