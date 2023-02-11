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Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği

Türk yurdunun evlatları, deprem bölgesinde başını sokacak çadır bulamadığı bir sırada, nereden geldiği belli olmayan Suriyeli ve Afganlılara Mersin'de kız öğrenci yurdunu verenler gece yarısı panikledi

11 Şubat 2023 Cumartesi 00:42
Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği

Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda Ümit Özdağ Temizliği



Kredi ve Yurtlar Kurumu Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli kızlarımızı atarak suriyeli ve afganlıları yerleştirenler, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ziyarete geleceğini duyunca gece yarısı panikledi.

Türkiye'de 13.5 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde evsiz barksız milyonlarca insana kalacak yer aranırken, Suriyeli göçmenler ile sonradan geçici vatandaşlık almış uyruğu belirsiz yüzlerce kişi, ani bir kararla Mersin'e getirildi. 


Üniversitelerde eğitimin süresiz ara verilmesini fırsat bilenler, suriyeli 'Muhacir' kardeşlerini kız öğrencilere saatler öncesi anonsla haber vererek KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. 

Kadınlı erkekli yüzlerce yabancının adeta genç kızların eşyasını boşaltmadığı odalara dalması skandal görüntülere neden oldu. Üniversiteli kızların odaları talan edilirken gece yarılar sosyal medyada taciz videoları ses kayıtları düştü. Devletin yurduna emanet ettiğimiz kız çocuklarımız gece boyunca odalarının kapılarının zorlandığını iddia eden mesajlar atarak yetkililerden vatandaşlardan destek istedi. Büyük bir kargaşaya, kaosa neden olmamak için çoğu duyarlı basın kuruluşu bunları yayınlamakta zorlandı. 'Çocuklarımızı gece yarısı kimler rahatsız etti' sorusuna hiç bir yetkili hala bir cevap veremedib 

Mersinli vatandaşlar yurt çevresine gelirken çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır yurt binasına gelerek incelemelerde bulundu, çıkışta tedirgin edecek bir durum olmadığını söylesede skandal ses kayıtları öğrenci ailelerini ve vatandaşları teskin etmedi. 

KIZ ÇOCUKLARIMIZI GECE YARISI KİMLER RAHATSIZ ETTİ

Dün Hatay'da açıklama Yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Yarın Mersin'de KYK Yurdu önünde olacağım sözlerini duyan yetkililer gece yarısı kiralanan otobüslerle yurdu tahliye etmeye başladı. 

Suriyeli sığınmacıların yurttan çıkarıldığına dair fotoğrafları inandırıcı bulmayan öğrenciler, çalınan özel eşyalarının tazmin edilmesi için yurt yönetiminden davacı olacağını duyurdu. 

ÖĞRENCİLER TAHLİYE HABERLERİNİ YALANLADI

Bu arada hala KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Hatay'dan gelen Suriyeli sığınmacıların hala burada kaldığını idida edilen görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Suriyeli olduğunu söyleyen bir erkek ile yurttta kalan bir kız öğrencinin yurt asansöründe yaptığı kısa görüşmenin yer aldığı kayıtta depremzede Türkler yerine arapların işgali gözler önüne serildi. Video görüntülerinin altına halen yüzlerce suriyelinin yurtta kadın ve erkek aynı odalarda kaldığı ifade edildi. Video altına yarım yapan öğrenciler tahliye haberlerinin aldatmaca olduğunu öne sürdü. 

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Son Güncelleme: 11.02.2023 01:54
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