Merve Bakkal'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

Isparta Zafer Mahallesi'nde yalnız kaldığı evde cansız bedenine ulaşılan Merve Bakkal'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı

Isparta’da 20 yaşındaki Merve Başkal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıkarken, genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

Olay, Isparta Zafer Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinlerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal’ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal’ın kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

