Merve Taşkın'a müstehcen görüntü suçlaması



Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Merve Taşkın avukatı Feyza Altun ile birlikte katıldı.



MESLEĞİM INFLUENCER, AYLIK GELİRİM 20 BİN TL

Mahkemede kimlik tespiti sırasında sanık Merve Taşkın mesleğini 'Influencer', aylık gelirini ise 20 bin TL olarak açıkladı. Taşkın, sabit bir ikametgahının olmadığını, sürekli ev değiştirdiğini ifade etti. Merve Taşkın savunmasında, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Siteye 2022 Mart ayında üyelik oluşturdum, 3 ay sonra üyeliğimi sonlandırdım. Site kapalı ve görüntüler yok. Dolandırıcıymış, ben de sorun yaşadım" dedi.

TAKİPÇİ SAYIMI ARTTIRMAK AMAÇLI KULLANDIM

Taşkın savunmasında, söz konusu siteye 18 yaşından küçüklerin üye olamadığını belirterek, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amacıyla kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Arkadaşımın ablası beni tehdit ediyordu. Şikayetimi geri çekmediğim için, açılmış bir davam var. Beni manipüle etmek amacıyla şikayetçi oldular. Çok zor durumda kaldım. Söz konusu görseller benim sosyal medya hesabımda mevcut olan görseller. Instagramda topluluk kuralları vardır, bunları ihlal etmemiz söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Müvekkilinin paylaşımlarının günlük hayata dair olduğunu belirten avukat Feyza Altun, "Alışveriş sitelerinde satışa sunulan iç çamaşırı markalarının görselleri, müvekkilimin paylaştığı görsellerden ileri boyuttadır. Bu nedenle davayı açan savcının tüm bu görsellerle dava açması gerekir. Müvekkilimin beraatine karar verilsin" dedi.

Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME'DE NELER VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Merve K. isimli kişinin, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak, müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan Merve Taşkın'ın fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, müstehcen içerikli olduğunu düşünmediğini söylediği de iddianamede yer aldı. Merve Taşkın hakkında, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.