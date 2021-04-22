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Mescidi restoran yapan muhtara meydan dayağı

Safranbolu Tokatlı Köyü'nde iddiaya göre mezarlıkta yer alan bir mescit restoran haline getirildi. Yakınlarının mezarlığı zarar gören vatandaşlar muhtarı fena sıkıştırdı.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:54
Mescidi restoran yapan muhtara meydan dayağı

Mescidi restoran yapan muhtara meydan dayağı



Köy mezarlığında yer alan bir mescidin restorana dönüştürülüğü iddiasıyla çıkan tartışmada, köyün muhtarı ve yakınları öfkeli vatandaşların saldırısına uğradı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavga sonrası vatandaşlar, muhtar Şevki Alper yüzünden yakınlarına ait mezarlıkların tahrip edildiğini ileri sürdü. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.


Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde iddialara göre mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürüldü. Köyde yaşayan vatandaşlar, tartıştıkları muhtar ve yakınları ile tekme tokat kavga etti.

İddiaya göre, Tokatlı köyünde bulunan mezarlıklar dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalırken, mezarlık içerisinde bulunan mescit restorana dönüştürüldü. Yakınlarının mezarlıklarının tahrip edildiğini duyan köylüler çalışmaların yapıldığı alana geldi. Durumdan şikayetçi olan köylüler ile Muhtar Şevki Alper ve yakınları tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmakta zorlanan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen şahısları ifadelerini almak üzere karakola getirdi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
MescitRestoranTokatlı KöyüSafranbol
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