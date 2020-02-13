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Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı

Aralarında savcı ve adliye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi ucuza araç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen savcı gözaltında.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:16
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı

Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı yakalandı

Ucuza araba ve arsa vaadiyle, meslektaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiye milyonlarca lira dolandıran Bakırköy’de Cumhuriyet Savcısı Tamer C. yakalandı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 500 bin TL kaptıran bir savcının şikâyeti üzerine Tamer C. hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatıldı. Yarım milyon lirasını kaptıran savcı G.K., şikâyetle yetinmeyip Tamer C. hakkında icra takibi başlattı. HSK konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Tamer C.'nin istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ancak tebliğ edilemediği öğrenildi.


Ucuza araba ve arsa vaadiyle Tamer C.'nin kimi iddialara göre 6 milyon, kimi iddialara göre ise 12 milyona yakın para topladığı ileri sürülüyor. Savcının parayı nasıl topladığı tam olarak öğrenilmezken bir savcıdan 500 bin TL, iki zabıt katibinden 250 bin TL, adliye dışındaki iki kişiden 100 bin euro ve 540 TL para aldığı iddia ediliyor.

Türkiye'nin önde gelen bir sigorta şirketinin ucuza lüks araç vurgununun merkezinde olduğu ortaya atılan iddialar arasında.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ DOLANDIRAN SAVCI YAKALANDI

Ucuza araba ve arsa vaadiyle, meslektaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiye milyonlarca lira dolandıran Bakırköy’de Cumhuriyet Savcısı Tamer C. yakalandı.

SİGORTA ŞİRKET İDDİASI

Yapılan incelemede gerçekte pert olmadığı halde binlerce araca pert raporu verilmiş ve bu yolla sigorta kurumunun kasası boşaltılmıştı. İncelemelerini tamamlayan sigorta şirketi, genel müdür başta olmak üzere 27 üst düzey çalışanının yerini ya değiştirdi ya da istifa ettirdi. Pert olmadığı halde pert ropuru verilen araçlar bir şekilde piyasaya sürüldü. Tamer C.'nin de böyle bir şebekenin içinde olabileceği düşünülüyor. Pert araçların buralarda piyasaya oto galeriler üzerinden sürüldüğü değerlendiriliyor.

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Ucuza ArabaSavcı Tamer C.
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