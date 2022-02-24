Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Metin Özkan'ın para çaldığı görüntülere erişim engeli

Bir restoranda aynı masada yemek yediği bir kadının çantasından 700 dolar çalarken, iş yerinin güvenlik kameralarına takılan hırsızlık görüntüsüyle gündeme gelen Metin Özkan videolarına erişim engeli geldi.

24 Şubat 2022 Perşembe 10:05
Metin Özkan'ın para çaldığı görüntülere erişim engeli

Metin Özkan'ın para çaldığı görüntülere erişim engeli



Metin Özkan‘ın, Aralık 2021’de bir restoranda aynı masayı paylaştığı bir kadının çantasından para çaldığı iddia edilen haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 23 Şubat 2022 tarih ve 2022/2306 sayılı kararı ile erişime engellendi.

Engel getirilen haberler arasında gazetemiz, Yeni Çağ ve Gazete Duvar'ın haberleri yer alıyor.

ÖZKAN: DEVLETİME DÜŞMAN BAZI KİRLİ ELLER TARAFINDAN OLUŞTURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti. Özkan, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüler için "montaj" diyerek kamera kayıtlarını yalanlamıştı.

Metin Özkan, Twitter hesabından da açıklama yaparak "Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu" ifadelerine yer vermişti.

"SİYASİ TARAFINDAN ÇEKİNDİM, ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Haberlerde sözü geçen çantanın sahibi Ufuk Enginler, “Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani” demişti.

Anahtar Kelimeler:
Metin özkanHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayt dayağı | Eşini tayt giydi diye dayak atan koca serbest
Tayt dayağı | Eşini tayt giydi diye dayak atan koca serbest
Tramvayda yolcu kavgası güçlükle yatıştı
Tramvayda yolcu kavgası güçlükle yatıştı
Belediye başkanı heyelanı anlatan vatandaşa saldırdı
Belediye başkanı heyelanı anlatan vatandaşa saldırdı
Farklı ilaç yazmayan doktora hastanede saldırı
Farklı ilaç yazmayan doktora hastanede saldırı
Gazeteci Güngör Arslan Cinayeti | Tetikçi her şeyi anlattı
Gazeteci Güngör Arslan Cinayeti | Tetikçi her şeyi anlattı
Takla atan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Takla atan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Seri market soyguncuları sonunda yakalandı
Seri market soyguncuları sonunda yakalandı
Hırsızlar, 800 yıllık kilisenin çanını çalmaya kalktı
Hırsızlar, 800 yıllık kilisenin çanını çalmaya kalktı
İzmir'den Kapadokya'ya gidiyorlardı | Aksaray yolunda feci kaza
İzmir'den Kapadokya'ya gidiyorlardı | Aksaray yolunda feci kaza
Vize'de feci kaza | TIR otomobil ile çarpıştı, 3 ölü var
Vize'de feci kaza | TIR otomobil ile çarpıştı, 3 ölü var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim