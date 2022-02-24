Metin Özkan'ın para çaldığı görüntülere erişim engeli





Metin Özkan‘ın, Aralık 2021’de bir restoranda aynı masayı paylaştığı bir kadının çantasından para çaldığı iddia edilen haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 23 Şubat 2022 tarih ve 2022/2306 sayılı kararı ile erişime engellendi.

Engel getirilen haberler arasında gazetemiz, Yeni Çağ ve Gazete Duvar'ın haberleri yer alıyor.

ÖZKAN: DEVLETİME DÜŞMAN BAZI KİRLİ ELLER TARAFINDAN OLUŞTURULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti. Özkan, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüler için "montaj" diyerek kamera kayıtlarını yalanlamıştı.

Metin Özkan, Twitter hesabından da açıklama yaparak "Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu" ifadelerine yer vermişti.

"SİYASİ TARAFINDAN ÇEKİNDİM, ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Haberlerde sözü geçen çantanın sahibi Ufuk Enginler, “Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani” demişti.