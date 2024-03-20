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Metro durağında silahlı saldırıda can verdi

İzmir Metrosu iki ayrı olaya sahne oldu. Halkapınar Aktarma Merkezi'nde silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir başka istasyonda arızalanan metro durağında ise öfkeli şahıslar aracı tekmeledi

20 Mart 2024 Çarşamba 07:15
Metro durağında silahlı saldırıda can verdi






Metro durağında silahlı saldırıda can verdi


İzmir metro durakları silahlı ve şiddet dolu anlara sahne oldu. İzmir'de, raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Çetin Ermiş (71) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat dün 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı.


Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.


METRO ARIZALANDI, VATMAN KAPISI TEKMELENDİ


İzmir Metrosu’nda seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, istasyonda yoğunluk oluşturan kişiler isyan etti. Bazı şahıslar metro kapısını tekmelerken, ‘bilerek hareket etmediğini’ sandıkları makinisti dövmeye kalkıştı. 

Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu’nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro’dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu’nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


 

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MetroMetroda Silahlı Saldırı
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