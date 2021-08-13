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Metro Turizm Afganlı'ları taşımış

On binlerce genç Afganlı'nın sınırları kaçak yollarla aşarak Türkiye'nin büyük şehirlerine yolculuğu sırasında Metro Turizm otobüslerinin rol aldığı ortaya çıktı.

13 Ağustos 2021 Cuma 21:31
Metro Turizm Afganlı'ları taşımış

Metro Turizm Afganlı'ları taşımış
 


Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen kaçak göçmenlerle mücadelede, sektörün önemli şirketlerinden Metro Turizm otobüslerin rol aldığı ortaya çıktı. 

Van'da düzensiz göçmen taşıyan Metro Turizm ve görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Metro Turizm'in düzensiz göçmenleri taşıdığını doğrulayarak "Hem adli hem de idari işlem yapılmıştır" dedi.

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

Van Valisi Bilmez: Olay doğru 

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Metro Turizm'e ait otobüste düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşınmasıyla ilgili hem adli hem de idari işlem yapıldığını söyledi.

Olayın doğru olduğunu ifade eden Bilmez, "Van'dan batıya giden bir araç, yolda 7 düzensiz göçmen aldığının tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerince koordineli şekilde Patnos'taki arama noktasında durdurulmuş, göçmenler yakalanmış, hem adli hem de idari işlem yapılmıştır. Organizatör olan kişi de Patnos'ta yakalanmıştır" dedi.

Bölgede güvenlik güçlerinin hem sınır birlikleri hem de kendi aralarında en üst düzeyde koordinasyonu sağlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda bu görüntülerin çokça sosyal medyada paylaşılmasının bir nedeni de uluslararası şebekenin Afganistan'dan Avrupa'ya kadar adam götürmekte sıkıntı çektiği için bunu reklam aracı olarak kullandığını değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir"

'Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir'

Valilikten yapılan açıklamada da otobüste yakalanan ve idari para cezası verilen 7 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O'nun gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya suçu organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 13.08.2021 21:33
Anahtar Kelimeler:
Metro TurizmAfganlıKaçak
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