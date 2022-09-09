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Metrobüs kazası | Yaralı sayısı 85'e çıktı

İstanbul Avcılar Şükrübey istasyonunda metrobüsler birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi. İETT, kazada 85 kişinin yaralandığını açıkladı

09 Eylül 2022 Cuma 21:07
Metrobüs kazası | Yaralı sayısı 85'e çıktı

Metrobüs kazası | Yaralı sayısı 85'e çıktı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralı sayısı 42'den 85'e çıktı. İstanbul Valiliği'nin daha önce 42 olarak duyurduğu kazada yaralananların sayısı, saatler ilerledikçe arttı. Metrobüs güzergahında yapılan temizleme çalışmasıyla birlikte metrobüs seferleri Küçükçekmece yönüne kontrollü bir şekilde yeniden başlatıldı. Yolun trafiğe 2 saat sonra açılabildi.

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAĞA ULAŞTI

Avcılar’da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki yurttaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. 

Yurttaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


İETT'DEN KAZA AÇIKLAMASI: 85 YARALIMIZ VAR

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı.

İETT sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Avcılar’daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz.  Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını ve ambulanslarla en yakın hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere ulaştırıldı. 49 yaralımız ise kendi imkânlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi oldu. Yaralanan hemşehrilerime Allah'tan acil şifalar diliyorum."


BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

YOL, ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YENİDEN AÇILDI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Metrobüs güzergahında yapılan temizleme çalışmasıyla birlikte metrobüs seferleri Küçükçekmece yönüne kontrollü bir şekilde tekrardan başlatıldı.

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