Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti

Toplu taşıma araçlarında cinsel taciz mübarek Ramazan ayına rağmen durmak bilmiyor. İşinden evine dün akşam saatlerinde yaşanan iğrenç olaya vatandaşların tepkisi sert oldu.

13 Nisan 2021 Salı 15:00
Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti

Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti



İstanbul'da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından yakalanarak Zincirlikuyu metrobüs durağında polise teslim edildi. Sinirlerine hakim olamayan bir yolcu, şüpheliye tokat atarken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı.

Mecidiyeköy mevkiine gelen metrobüste genç kadın, ‘Ne yapıyorsun sen sapık’ diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanında uzaklaştırdı.

Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.

Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların tacizciyi yakaladığı ve bir kişinin ise sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
MetrobüsSapık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı
Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası
Hastanede savcı krizi | Doktora gözaltı iddiası
Avukat Hüseyin Yama cinayeti | Cenazenin başında kahve söylemiş
Avukat Hüseyin Yama cinayeti | Cenazenin başında kahve söylemiş
Pınar Gültekin cinayeti | Katil'in iftiraları hukuktan döndü
Pınar Gültekin cinayeti | Katil'in iftiraları hukuktan döndü
Yasak aşkına robot süpürgesiyle birlikte kaçtı
Yasak aşkına robot süpürgesiyle birlikte kaçtı
Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü
Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü
Sedat Peker'e yönelik 5 ilde operasyon
Sedat Peker'e yönelik 5 ilde operasyon
Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var
Ambulans ile otomobil çarpıştı, 3 ölü var
Kadına şiddetin, zulmün böylesi görülmedi
Kadına şiddetin, zulmün böylesi görülmedi
Koronavirüs salgını 8 Nisan'da 259 can aldı 
Koronavirüs salgını 8 Nisan'da 259 can aldı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim