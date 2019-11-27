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Metrobüs'te taciz iddiası, 2 Senagalli gözaltında

İstanbul trafiğinde toplu ulaşımın yükünü çeken metrobüste, Senagal uyruklu iki kişinin genç bir kadını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı

Metrobüs'te taciz iddiası, 2 Senagalli gözaltında

İstanbul trafiğinde toplu ulaşımın yükünü çeken metrobüste, Senagal uyruklu iki kişinin genç bir kadını taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:01
Metrobüs'te taciz iddiası, 2 Senagalli gözaltında


Metrobüs'te taciz iddiası, 2 Senagalli gözaltında


Avcılar'dan metrobüse binen genç kadın, kalabalıkta kendisini taciz eden iki kişinin verdiği rahatsızlık devam edince tartışma çıktı. Otobüste bulunanların da tepki gösterdiği olay sonrası iki senagalli polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un izdiham görüntüleriyle gündemden düşmeyen metrobüs hattında bugün iğrenç bir olay yaşandı. Avcılar'da metrobüse binen bir kadın, taciz edildiği iddia ederek Beylikdüzü durağında görevlilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada Senegalli şahıslarla vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Kadının şikâyeti üzerine Senegal uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar merkezden metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu 2 kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken şüpheliler, sözlü tacize devam etti.

Bunun üzerine kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli 2 kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikâyeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli 2 kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Şikâyetçi kadın ve Senegalliler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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