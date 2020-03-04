Metrobüs'te taciz iddiası ortalığı karıştırdı





Metrobüste bir kadının çığlık ve tepkilerinin ardından ortalık karıştı. Önce durumu anlamaya çalışan diğer yolcular, daha sonra taciz ettiği iddia edilen kişinin durakta inmesiyle peşinden inip, tekme tokat saldırdı. Feci şekilde dövülen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı. Taciz edildiğini iddia eden kadın ise şüpheliden şikâyetçi olmadı. Olay anları, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcular tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı.



TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinden inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadının şikâyetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı. Olay anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.