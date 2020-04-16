Metrobüsler çarpıştı, yolcular savruldu



İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halinde olan iki metrobüs çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı.



İstanbul'da Avcılar'da iki metrobüsün çarpışmasında büyük faciadan dönüldü. Kaza sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İBB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın, bir metrobüs şoförünün baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini ifade edildi

ŞOFÖR BAYGINLIK GEÇİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Baygınlık geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kazanın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şöyle:

"Bu akşam 16.55´te Metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki aracımız çarpıştı. Üzücü kazada 2 yolcu ve her iki aracın şoförü yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı.

Aldığımız bilgilere göre, kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Metrobüs hattımız her iki yöne de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor."

KAZA SONRASI SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Kaza nedeniyle yapılamayan metrobüs seferleri nedeniyle yolcular metrobüs duraklarına alınmadı. Aktarım istasyonu olan Cevizlibağ’da ise kısa süreli yoğunluk yaşanırken metrobüse binemeyen yolcular E-5 karayoluna çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Metrobüs seferlerinin yeniden başlamasının ardından Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yolcular içeri alındı. Seferlerin normale dönmesinin ardından yaşanan kısa süreli yoğunluk ise sona erdi.