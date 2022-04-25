Metrobüste kadın yolcuya 'Kafa koparma' tehdidi

İstanbul Metrobüste, bir kadın yolcu ile tartışan adam "Senin gibi eşim olsa kafanı koparırım" sözleri, olaya tanık olanları dehşete düşürdü.

Beylikdüzü’nde, bir erkek yolcu metrobüs için yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu.Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı’nda yaşandı. İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ileya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti. Erkek yolcu tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, “Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, “Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti.

İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.