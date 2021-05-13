Metrobüsü bıçakla rehin alan saldırgan yakalandı



Elinde bıçakla, bayramın ilk günü iş çıkışı evine gitmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu metrobüsü rehin alan saldırgan görenlere soğuk terler döktürdü.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki AliK.'nin araç içerisinde bıçakla kendisine zarar verdiği, olay yerine babasının da geldiği bildirildi. Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmalarının ardından A.K. araçtan indirildi.

Gözaltına alınan ve ilk tedavisi ambulansta yapılan Ali K. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Zanlının gözaltına alınmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Edinilen bigilere göre de, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şahsın kendisine zarar verme tehdidiyle uyuşturucu madde istediği öğrenildi. 34 yaşındaki Ali K. adlı şahsın ayrıca kız arkadaşıyla tartıştığı ve olay sırasında kendi boğazına bıçak dayadığı da belirtildi.

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, polis uzun bir süre bıçaklı saldırganı ikna etmeye çalıştı.

Yapılan açıklamaya göre Haramidere metrobüs durağında içinde yolcular varken bir kişi metrobüsü rehin aldı. Olay yerine gelen polis ikna çalışmalarına başladı. Önce şoför ve yolcular tahliye edildi.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonrası bıçaklı zanlı otobüsten indi. Daha sonra saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.