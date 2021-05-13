Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Metrobüsü bıçakla rehin alan saldırgan yakalandı

İstanbul'da sefer halindeki metrobüsü elindeki bıçakla rehin alan saldırgan, polisin 1 saat süren ikna çabaları sonucu yakalandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:52
Metrobüsü bıçakla rehin alan saldırgan yakalandı

Metrobüsü bıçakla rehin alan saldırgan yakalandı


Elinde bıçakla, bayramın ilk günü iş çıkışı evine gitmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu metrobüsü rehin alan saldırgan görenlere soğuk terler döktürdü.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki AliK.'nin araç içerisinde bıçakla kendisine zarar verdiği, olay yerine babasının da geldiği bildirildi. Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmalarının ardından A.K. araçtan indirildi.

Gözaltına alınan ve ilk tedavisi ambulansta yapılan Ali K. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlının gözaltına alınmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Edinilen bigilere göre de, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şahsın kendisine zarar verme tehdidiyle uyuşturucu madde istediği öğrenildi. 34 yaşındaki Ali K. adlı şahsın ayrıca kız arkadaşıyla tartıştığı ve olay sırasında kendi boğazına bıçak dayadığı da belirtildi.

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, polis uzun bir süre bıçaklı saldırganı ikna etmeye çalıştı.

Yapılan açıklamaya göre Haramidere metrobüs durağında içinde yolcular varken bir kişi metrobüsü rehin aldı. Olay yerine gelen polis ikna çalışmalarına başladı. Önce şoför ve yolcular tahliye edildi.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonrası bıçaklı zanlı otobüsten indi. Daha sonra saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme: 13.05.2021 22:15
Anahtar Kelimeler:
MetrobüsMetrobüs RehinMetrobüste Bıçaklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı, tutuklandı
Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı, tutuklandı
Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış
Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış
Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı
Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı
Pınar Kaban Cinayeti | Pompalı tüfekli maganda öldürdü
Pınar Kaban Cinayeti | Pompalı tüfekli maganda öldürdü
Karantina yurdundan kaçarken 6'ncı kattan düşerek öldü
Karantina yurdundan kaçarken 6'ncı kattan düşerek öldü
Kayınpederini bıçaklayan gelin için 15 yıl hapis istendi
Kayınpederini bıçaklayan gelin için 15 yıl hapis istendi
Sahte ameliyat görüntüsüyle insan kaçakçılığı
Sahte ameliyat görüntüsüyle insan kaçakçılığı
Sahte BM Savcısı yakalandı | Sahtecilikte akıllara zarar ünvan
Sahte BM Savcısı yakalandı | Sahtecilikte akıllara zarar ünvan
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim