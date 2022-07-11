Metroda gizli fotoğraf çeken yabancı uyrukluya dayak



Suriye ve Afgan uyruklu yabancıların adeta istilasına uğrayan büyük şehirlerden Bursa'da vatandaşların sert tepkisine neden olay. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu İbrahim E. (18) darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda, dün saat 17.00 sıralarında metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.

Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı.

İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir yurttaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.