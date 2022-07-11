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Metroda gizli fotoğraf çeken yabancı uyrukluya dayak

Bursa'da yabancı uyruklu bir şahsın metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi. Polis yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:03
Metroda gizli fotoğraf çeken yabancı uyrukluya dayak

Metroda gizli fotoğraf çeken yabancı uyrukluya dayak


Suriye ve Afgan uyruklu yabancıların adeta istilasına uğrayan büyük şehirlerden Bursa'da vatandaşların sert tepkisine neden olay. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu İbrahim E. (18) darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda, dün saat 17.00 sıralarında metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.

Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.
 

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı.

İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir yurttaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüfer
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