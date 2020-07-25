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Metroda kadın makiniste çirkin saldırı

Ayasofya Camii'nde yıllar sonra kılınan ilk cuma namazı öncesi, valilik emriyle metro ulaşımı durdurulunca, İBB çalışına makinist kadın saldırıya uğradı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 01:25
Metroda kadın makiniste çirkin saldırı

Metroda kadın makiniste çirkin saldırı


İstanbul'da tarihi açılış töreni öncesi, Sultanahmet yönüne hareket eden toplu ulaşım araçları valilik kararıyla durdurulunca vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki İstanbul Metrosu'nda makinist olarak görev yapan kadın makiniste yönelik çirkin saldırıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Vali Ali Yerlikaya'dan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, durakta metrodan inen grubun kadın makiniste saldırdıkları ve güvenlik görevlisinin kadın makinisti korumaya çalışması görülüyor.


Ekrem İmamoğlu görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı:

"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."

VALİ YERLİKAYA'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metro durağında yolcuların saldırısına uğradığı öne sürülen kadın makinisti arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Metro A.Ş.'de çalışan kadın makinistin seferi durdurduğu gerekçesiyle bir grup yolcunun saldırısına uğradığı iddiası üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım." ifadelerini kullandı.

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