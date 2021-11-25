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Metroda kasap bıçaklı saldırgan suç makinesı çıktı

İstanbul'da bindiği metro aracında elinde kasap bıçağı ile kadınlara saldıran şüpheli polis tarafından yakalanırken, çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:33
Metroda kasap bıçaklı saldırgan suç makinesı çıktı

Metroda kasap bıçaklı saldırgan suç makinesı çıktı


İstanbul'da bindiği metroda elinde kasap bıcağı ile kadınlara saldıran gece yarısı yakalandı. Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı. Metrodaki bıçaklı şahsın 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi


 İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir” denildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul'da yakalandı. E.Y.'nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

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