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Mezarda asılı Türk bayraklarını indirdi, mezarları kırdı

Canı sıkılmış, morali bozulmuş, ilk gördüğü mezarlığa girerek çok sayıda mezarlığı tahrip eden, asılı Türk bayraklarını sökerek atan zanlı cezaevine gönderildi.

25 Aralık 2020 Cuma 19:39
Mezarda asılı Türk bayraklarını indirdi, mezarları kırdı

Mezarda asılı Türk bayraklarını indirdi, mezarları kırdı


Antalya'da Türk bayrakları ve bayrakların asılı olduğu mezarlıklara saldıran zanlıdan akıllara zarar savunma.

Morali bozuk olduğu için mezarlıklara saldırdığını, buralardan söktüğü Türk bayraklarını ise nereye attığını hatırlamadığını söyleyen zanlı tutuklanmaktan kurtulamadı. 

25 MEZARLIĞI TAHRİP ETTİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mezarlığın’a 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında gelen A.Y. mezarlara zarar vermeye başladı.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 25 adet mezar taşının kırıldığını, bazı şehit mezarlarından da bayrakların söküldüğü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda daha önceden de “İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

A.Y. alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk Bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını ise bilmediğini söyledi.

A.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla “Mezarlıklara Zarar Verme”, “Açıktan Hırsızlık”, “2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na Muhalefet Etmek” suçlarından hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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MezarlıkMagandaTürk BayrağıAntalyaDöşemealtı
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