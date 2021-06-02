Mezarlıkta işkence ve sabaha kadar tacize 23.5 yıl hapis

Mezarlıkta işkence ve tacize 23.5 yıl hapis



Birlikte yaşadığı genç kadına şiddet uygulayan İ.G. adlı zanlının tüyler ürperten işkence yöntemi duyanları dehşete düşürecek cinsten. A.G adlı genç kadın uğradığı baskı ve şiddetten kurtulmak isteyince iddiaya göre mezarlığa götürülerek burada mezar yeri kazdırıldı ve tecavüze uğradı. Hakkında 23.5 yıl hapis cezası istenen zanlının mezarlıkta sabahın ilk saatlerine kadar süren işkencesini anlatan talihsiz kadının sözleri mahkemede şok etkisi yarattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da imam nikâhlı şekilde yaşayan A.G. (29) ile İ.G. (35) arasında sorunlar baş gösterince, çift karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. İkili arasındaki problemler bitmek bilmeyince genç kadın, İ.G. tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

İŞKENCE DOLU SAATLER

Bir çocuğunun annesi A.G.'nin peşini bırakmayan İ.G., bir gün sokak ortasında gördüğü kadını kaçırıp Karlıktepe'deki mezarlığa götürdü. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, burada alkol almaya başlayan İ.G., üzerine alkol döktüğü A.G.'ye, "Seni öldürüp babamın mezarlığına gömeceğim" dedi ve korkuya kapılan kadına elleriyle mezar kazdırmaya başladı. Ağlayarak mezarlığı bir müddet kazan A.G., sabaha kadar süren darp ve tehdit sırasında birkaç kez bayıldı.

Sabah olduğunda A.G.'ye kendisini mezara gömmekten vazgeçtiğini söyleyen İ.G., bir otele götürdüğü genç kadına işkence ettikten sonra soydu ve cinsel saldırıda bulundu. Acı ve korku dolu saatler geçiren A.G., "Şikâyetçi olmayacağım. Sadece gidip kızımı görmek istiyorum" diyerek kurtulmayı başardı. Bunun üzerine İ.G., dehşet dolu anlar yaşattığı talihsiz kadını 3 gün sonra ikametine bıraktı.Vakit kaybetmeden soluğu polis merkezinde alan A.G., yaşadıklarını anlatarak şikâyetçi oldu. İfadesi alınan İ.G., A.G.'nin isteğiyle mezarlığa gidip alkol aldıklarını ve iftiraya maruz kaldığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüpheli İ.G., tutuklanarak demir parmaklıkların ardına konuldu.

"KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında mezarlıkta yapılan incelemede, toprağın açıldığına dair izlere rastlandı. Savcılık, İ.G.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek, zanlı hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yaralama" suçları kapsamında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.