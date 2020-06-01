Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı

Ünlü oryantal grubu Mezdeke üyesi Aylik Kanbur'un 4 yıl önce meydana gelen bir cinayet sonucu öldürülmesinin ardından polis katil zanlısının en net fotoğrafını ortaya çıkardı

01 Haziran 2020 Pazartesi 18:26
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı


Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı


Ankara'da bulunan Ulusal Kriminal Büro, son yılların en önemli cinayetlerinden birinin faiilinin eldeki tek bulanık fotoğrafını netleştirdi. Mezdeke grubu ülesi Aylin Kanbur'u öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısının yakalanması için çalışmalar yeniden başladı.

Polis İstanbul'da 4 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un katilinin eldeki tek fotoğrafını özel programla daha net hale getirdi. Güvenlik kamerasına yakalanan katilin yeni fotoğrafıyla arama çalışması devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, o görüntü de olaydan önce katilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden elde edilmişti. O görüntülerde şüpheli metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kanbur'un adresine doğru yürüyordu.

ULUSAL KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası yapılan tüm çalışmalara rağmen katil zanlısına ait bir ipucu bulunamadı. Eldeki tek ipucunun da flu bir fotoğraf olması ve yüzünün net görülmemesi üzerine, fotoğraf Ulusual Kriminal Büro'ya gönderildi.


FOTOĞRAFLAR NETLEŞTİRİLDİ

Ulusal Kriminal Büro teknik imkanları kullanarak fotoğrafı yeniden işledi. Çalışma sonunda, zanlının öncekine göre daha net olan sakal ve bıyıklı olduğu görülen fotoğrafları ortaya çıktı. Ardından eldeki fotoğraf ile eşgali uyan sabıkalı isimlerin eşgalleri mukayese edildi.

Sabıka kayıtlarında şüpheliye benzer bir kişiye rastlanmadı. Polis fotoğrafı öldürülen Aynur Kanbur'un yakınlarına da gösterdi.

KATİL BİR SAATTE 5 KİLOMETRE YÜRÜMÜŞTÜ

Olay günü Metrobüs durağından geldiği belirlenen katil zanlısı cinayeti saat 20:00 sıralarında işlemişti. Kapıyı çalıp Kanbur'a 8 kurşun sıkan zanlı olay sonrası 5 kilometre yürüyerek Beşiktaş'ta izini kaybettirmişti.

Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti
Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti
Ceren Kultaş Cinayeti | Polis Ceren'in maskeli katilinin peşinde
Ceren Kultaş Cinayeti | Polis Ceren'in maskeli katilinin peşinde
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş
Bankacı Pınar Baykan cinayeti | Kavgadan sonra eşini öldürmüş
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..
Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor
Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
MezdekeMezdeke AynurCinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis katili dilinin altında jilet saklamış | O alçak tutuklandı
Polis katili dilinin altında jilet saklamış | O alçak tutuklandı
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı Konya'da yakalandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı Konya'da yakalandı
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Balık restoranında yangın, çalışanlar gazetecilere saldırdı
Balık restoranında yangın, çalışanlar gazetecilere saldırdı
Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı
Mürşit Kavurmacı'nın şüpheli ölümü | Polis olay yerinde delil aradı
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim