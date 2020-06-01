

Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı



Ankara'da bulunan Ulusal Kriminal Büro, son yılların en önemli cinayetlerinden birinin faiilinin eldeki tek bulanık fotoğrafını netleştirdi. Mezdeke grubu ülesi Aylin Kanbur'u öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısının yakalanması için çalışmalar yeniden başladı.

Polis İstanbul'da 4 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un katilinin eldeki tek fotoğrafını özel programla daha net hale getirdi. Güvenlik kamerasına yakalanan katilin yeni fotoğrafıyla arama çalışması devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, o görüntü de olaydan önce katilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünden elde edilmişti. O görüntülerde şüpheli metrobüs durağından çıktıktan sonra Aynur Kanbur'un adresine doğru yürüyordu.

ULUSAL KRİMİNALE GÖNDERİLDİ



FOTOĞRAFLAR NETLEŞTİRİLDİ

Olay sonrası yapılan tüm çalışmalara rağmen katil zanlısına ait bir ipucu bulunamadı. Eldeki tek ipucunun da flu bir fotoğraf olması ve yüzünün net görülmemesi üzerine, fotoğraf Ulusual Kriminal Büro'ya gönderildi.

Ulusal Kriminal Büro teknik imkanları kullanarak fotoğrafı yeniden işledi. Çalışma sonunda, zanlının öncekine göre daha net olan sakal ve bıyıklı olduğu görülen fotoğrafları ortaya çıktı. Ardından eldeki fotoğraf ile eşgali uyan sabıkalı isimlerin eşgalleri mukayese edildi.

Sabıka kayıtlarında şüpheliye benzer bir kişiye rastlanmadı. Polis fotoğrafı öldürülen Aynur Kanbur'un yakınlarına da gösterdi.

KATİL BİR SAATTE 5 KİLOMETRE YÜRÜMÜŞTÜ

Olay günü Metrobüs durağından geldiği belirlenen katil zanlısı cinayeti saat 20:00 sıralarında işlemişti. Kapıyı çalıp Kanbur'a 8 kurşun sıkan zanlı olay sonrası 5 kilometre yürüyerek Beşiktaş'ta izini kaybettirmişti.