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MHP Diyarbakır il başkanı cinsel istismardan tutuklandı

MHP Genel Merkezi talimatıyla kapatılan Diyarbakır il teşkilatı yöneticileri, bugün polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin 'Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmaktan' sorgulandığı iddia ediliyor.

17 Haziran 2022 Cuma 15:35
MHP Diyarbakır il başkanı cinsel istismardan tutuklandı

MHP Diyarbakır il başkanı cinsel istismardan tutuklandı



Diyarbakır polisi tarafından yürütülen cinsel istismar, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması, MHP il başkanlığına uzandı. Ancak, MHP, Diyarbakır polisinden önce davrandı, teşkilatı feshetti. Gözaltı operasyonunu ise Dolandırıcılık ve Ahlak Masası ekiplerinin yaptığı iddia ediliyor. Polis feshedilen Diyarbakır MHP İl Teşkilatı yöneticilerinden bazılarını gözaltına aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,dün; sosyal medya hesabından, “MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Diyarbakır'da feshedilen MHP il teşkilatının dün akşam saatlerinde gözaltına alınan başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın dün sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
 

Yalçın’ın bu açıklamasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. ‘tigrishaber’ internet sitesinin haberine göre; MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can; Kayaalp başkanlığından önceki MHP Diyarbakır yöneticileri ile birlikte, salı günü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a görüştüklerini ve Kayaalp yönetimi hakkında dosya sunduklarını aktardı.

DOSYAYI SUNDUKTAN SONRA BAHÇELİ TALİMAT VERMİŞ

Can yaptığı açıklamada, “Dosyanın içinde, Diyarbakır’da milleti işe sokmak için ve cezaevindeki mahkumları bırakmak için para aldıkları, vardı. Ülkücülük ve milliyetçilik bu değildir. Buna dayanarak Genel Başkanıma ve Genel Başkan Yardımcıma evrakları sundum” dedi.

Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na da aynı dosyayı sunduklarını ve kendisinin de ifadesinin alındığını belirtti. Can, “Dolandırıcılık ve ahlak masası onları gidip gözaltına aldı” dedi. Can, dosyayı sunmasının ardından Bahçeli’nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Son Güncelleme: 17.06.2022 18:50
Anahtar Kelimeler:
Mhp Diyarbakır
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