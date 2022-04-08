MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı | İstifa eden Sedat Kılıç'a saldırı

MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı
Enflasyon rakamlarına itiraz ettiği için MHP'den ihraç edilmek istenen ve partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un ardından Kayseri teşkilatı karıştı. MHP'li Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılıç'ın partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından bugün Kayseri'de katılacağı proğram öncesi TV kanalı binası 50 kişilik MHP'li grup tarafından basıldı.
Baskın sırasında kanal çalışanları darp edilirken, bir kişinin kanaldan kaçırıldığı iddia ediliyor.
Deniz Postası TV'ye Saldırı https://t.co/eEkipb3mjH— Deniz Postası Gazetesi (@DenizPostasi) April 8, 2022
Canlı yayın sırasında meclis üyesi döverek zorla lüks bir araca bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edildi.
Kafasından yaralanan Kılıç'ın daha sonra özel bir hastaneye bırakan saldırganların kaçtığı bildiriliyor.