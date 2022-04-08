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MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı | İstifa eden Sedat Kılıç'a saldırı

Partisinden istifa eden Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılıç'ın canlı yayına katılacağı Kayseri Deniz Postası TV kanalı 50 kişilik MHP'li grup tarafından basıldı

08 Nisan 2022 Cuma 22:43
MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı | İstifa eden Sedat Kılıç'a saldırı

MHP'li grup Kayseri'de TV binası bastı



Enflasyon rakamlarına itiraz ettiği için MHP'den ihraç edilmek istenen ve partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un ardından Kayseri teşkilatı karıştı. MHP'li Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılıç'ın partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından bugün Kayseri'de katılacağı proğram öncesi TV kanalı binası 50 kişilik MHP'li grup tarafından basıldı. 


Baskın sırasında kanal çalışanları darp edilirken, bir kişinin kanaldan kaçırıldığı iddia ediliyor.

Kayseri’de Deniz Postası TV’ye gelen bir grup, gazeteci Azim Deniz ile MHP’den istifa eden Kocasinan Belediye Meclis Üyesi, iş adamı Sedat Kılıç’ı darbettiği haberi yerel gazetelerin sosyal medya hesaplarında yer alırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Canlı yayın sırasında meclis üyesi döverek zorla lüks bir araca bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edildi. 
Kafasından yaralanan Kılıç'ın daha sonra özel bir hastaneye bırakan saldırganların kaçtığı bildiriliyor.

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Son Güncelleme: 08.04.2022 22:54
Anahtar Kelimeler:
KayseriMHPSaldırı
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