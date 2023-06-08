MHP'yi karıştıran olay | İşe gelmeyen Ülkü Ocakları Başkanı saldırdı



MHP Kayseri teşkilatı, Sarız Ülü Ocakları Başkanı'nın saldırısıyla karıştı. Kayseri'nin MHP’li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Muhasebe Müdürü Osman Akpınar'ı darb ettiği iddia edilen Sarız Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa İnce gözaltına alındı.

Kayseri'nin MHP’li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ın, ilçenin Ülkü Ocakları Mustafa İnce tarafından darbedildiği iddia edildi. Bayrak'ın 'işe düzenli gelmediği' gerekçesiyle Sarız'ın işine son verdiği ortaya çıktı.

Duvar'da bugün yer alan habere göre, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, iddiaya göre 3,5 yıldır belediyede çalışan Mustafa İnce’yi "" gerekçesiyle işten çıkardı. Sarız Ülkü Ocakları İlçe Başkanı olan İnce bunun üzerine, durumu’e iletti. İnce’nin işten çıkartılması üzerine Çelik ve beraberindeki bir grup Sarız İlçe Belediye Binası'na geldi.

Başkanlık makamında Bayrak ile Çelik tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Belediye Başkanı Baki Bayrak darp edilirken, Belediye Muhasebe Müdürü Osman Akpınar da yaralandı.

Gözaltına alınan Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.