Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümü | Bisikletle giderken otomobil çarptı

Diyarbakır Sur ilçesinden meydana gelen kazanda Zonguldakspor Basketbol takımı sporcusu Mihrace Yasemin Buğdaycı hayatını kaybetti. Mihrace'nin ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

25 Temmuz 2023 Salı 17:47
Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümü | Bisikletle giderken otomobil çarptı


Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ölümü | Bisikletle giderken otomobil çarptı


Dikkatsiz araç kullananların, bisiklet sürücülerine karşı duyarsızlığı yine can aldı. Diyarbakır’da, bisikletle giderken otomobilin çarptığı Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı (31), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bugdaycı, Bağlar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın acı haberini alan takım arkadaşları ise yasa boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle giden Mihrace Yesemin Buğdaycı’ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buğdaycı’nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın cenazesi, otopsinin ardından gece saatlerinde morgdan alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

KULÜP BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, Mihrace Yasemin Buğdaycı için taziye mesajı yayımladı. Tan, mesajında, “Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır'da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı‘yı kaybettik. Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan, şampiyonlukta emeği olan başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak'ı çok seven, devamlı kandil, bayram arayan soran güzel insan...  Fenerde, liman arkasında yürümeyi çok seven, ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Zonguldak Spor taraftarları seni asla unutmayacak. Oğlum Aras ile özel bağınız, paylaşımlar hep bizle yaşayacak. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak” dedi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Sur ilçesi kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde bisikletiyle giden Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı’ya otomobille çarpıp ölümüne neden olan Mahsun K. (36), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahsun K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
MihraceBisikletDiyarbakırSur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı
Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı
Sokak ortasında kadını bayıltan şahıs, vatandaşları tehdit etti
Sokak ortasında kadını bayıltan şahıs, vatandaşları tehdit etti
İzmir, Erzurum ve Elazığ'da çete operasyonu
İzmir, Erzurum ve Elazığ'da çete operasyonu
Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı
Annesinin kıyafetleriyle banka soydu, 8 saat sonra yakalandı
Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya çalışanlarından saldırı
Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya çalışanlarından saldırı
15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü
15 yıllık kiracısını zam yüzünden öldürdü
Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken can aldı | Araçtan uyuşturucu çıktı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
Sahte pasaport çetesine 4 tutuklama
Sahte pasaport çetesine 4 tutuklama
Asansör sapığından akıllara durgunluk veren savunma
Asansör sapığından akıllara durgunluk veren savunma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim