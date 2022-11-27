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Millet Bahçesi'nin M Harfini çalan adama hapis cezası

Bursa'da, 'Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfini çaldığı belirlenen Murat Yeşilçimen (38) ile taksi şoförü arkadaşı Semih Aydın'a (40), hapis cezası verildi.

27 Kasım 2022 Pazar 11:44
Millet Bahçesi'nin M Harfini çalan adama hapis cezası

Millet Bahçesi'nin M Harfini çalan adama hapis cezası


İddiaya göre ilginç olay, 21 Aralık 2021'de, Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Millet bahçesi'nin giriş kapısının tabelasındaki "Bursa Millet Bahçesi" yazısının "M" harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

YAKALANDI İTİRAF ETTİ

Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen ile suç ortağı olduğu öne sürülen taksi şoförü Semih Aydın gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "M" harfini çalıp 52 TL'ye sattığını itiraf eden Yeşilçimen tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen Semih Aydın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

40 BİN TL ÖDEMESİ İSTENDİ

Murat Yeşilçimen ve Semih Aydın hakkında Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Nitelikli hırsızlık" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlarından dava açıldı. Yeşilçimen, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi.

SEGBİS İLE CEZAEVİNDEN KATILDI

Duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.

"BEDELİNİ ÖDEYEREK TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Yeşilçimen, "Olay günü arkadaşım olan Semih'in taksisi ile gezerken kendisinden millet bahçesinin yakınında bulunan bir yerde durmasını istedim. Millet bahçesine gidip, M harfini aldım. Daha sonra yerine getirip koymak istedim. Kalabalık olduğu için bunu beceremedim. Sonra da harfi 52 TL'ye hurdacıya sattım. Diğer harfleri almadım. M harfinin bedelini ödeyerek tahliyemi istiyorum" dedi.

"ÇALDIĞINI BİLMİYORDUM. SONRADAN ÖĞRENDİM"

Semih Aydın ise suçsuz olduğunu belirtip, "Olay günü Murat ile taksimde geziyorduk. Sabaha karşı aracı durdurmamı istedi. Dışarı çıkıp geldiğinde elinde 'M' harfi vardı 'Bunu nereden aldın?' diye sorduğumda 'hurda' dedi. Çaldığını bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ben suçsuzum. Maddi durumum iyi olmadığı için çalınan harflerin bedelini ödeyemem" diye konuştu.


HER BİRİ 470 TL OLAN HARFLERİN BEDELİDİN ÖDEME KOŞULU

Mahkeme hakimi, Yeşilçimen'i, aldığı her biri 470 TL değerinde olan "M" harfi ve diğer çalınan harflerin bedeli olan toplam 3 bin 760 TL'yi ödeme koşuluyla serbest bıraktı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Davanın karar duruşmasında Murat Yeşilçimen pişmanlık duygularını dile getirirken tutuksuz sanık Semih Aydın ise suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti. Duruşmada müşteki olarak bulunan Büyükşehir Belediyesi avukatı ile sanık avukatlarını dinleyen mahkeme hakimi, her iki sanığı "Nitelikli hırsızlık"tan 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

SUÇUN GECE İŞLENMESİ NEDENİYLE CEZA ARTIRILDI

Mahkeme, suçun gece işlenmesi nedeniyle cezayı artırıp, 6 yıla çıkardı. Mahkeme hakimi, Yeşilçimen'in, kovuşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanıp, çalınan harflerin masrafını karşılaması nedeniyle cezasını 3 yıla düşürdü. Semih Aydın'ın cezasında ise cezayı ödemeyip etkin pişmanlıktan yararlanmadığı için indirim yapmadı.

Son Güncelleme: 27.11.2022 20:08
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