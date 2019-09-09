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Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu

Kız arkadaşıyla eğlence mekanından çıktıktan sonra kendilerine yan baktığını iddia ettiği iki kişiye saldıran milli kick boksçu Berke Şahin elini kana buladı..

Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu

Kız arkadaşıyla eğlence mekanından çıktıktan sonra kendilerine yan baktığını iddia ettiği iki kişiye saldıran milli kick boksçu Berke Şahin elini kana buladı..

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu

Ömer Özdemir cinayeti, Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin Kadıköy'de çıkan kavgada iki kişiye saldırdı. Kız arkadaşıyla kendisine yan baktıklarını iddia eden kişiye saldıran Berke Şahin, uzun süre takip ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü. 

İstanbul Kadıköy'de kız arkadaşıyla bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu Berke Şahin, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan Berke Şahin'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Kadıköy'de önceki gece saat 03.00 sıralarında, iddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti.
Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı.

KAÇAN KİŞİLERİ KOVALADI

Edinilen bilgilere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı.

YAYA OLARAK KAÇANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BIÇAKLADI

Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

ÖZDEMİR'İN CENAZESİ ÇANKIRI'YA GÖNDERİLDİ

Ömer Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kartal Soğanlık Gasılhanesine getirildi. Özdemir'in cenazesi nakil aracıyla memleketi Çankırı'nın Orta İlçesi'ne gönderildi. Cenazenin bugün öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, peşinden gelerek Ömer Özdemir'i darp ettiği ileri sürülen Tevfik K. (44) ve Berke Şahin'i motosikletiyle olayın yaşandığı yere getiren motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Polis ayrıca Berke Şahin'in eğlence mekanından çıkarken yanında bulunan kız arkadaşı P.O'yu ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Berke Şahin, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.


 

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Milli KickboksçuKadıköyBerke ŞahinÖmer ÖzdemirÖmer Özdemir Cinayeti
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