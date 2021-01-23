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Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın

Karadeniz'de bulunan zengin doğalgaz yataklarına ortaklık vaad eden dolandırıcılar vatandaşların kredi kartı bilgilerini toplamayı hedefliyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 23:57
Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın

Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın


Vatandaşların finansal bilgilerini hedef alan dolandırıcılar bu kez Karadeniz açıklarında bulunan zengin doğalgaz yataklarına ortaklık vaadiyle kurbanlarını tuzağa düşürmeye çalışıyor. Sosyal medya üstünden yayınlanan reklamlarda Milli Gaza ortak arayan dolandırıcıların kullandığı yöntem görenleri hayrete düşürdü. 


Dolandırıcılar yöntemlerinde sınır tanımıyor. Bu kez, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini bahane ederek 'milli gaza ortak ol' reklamları ile vatandaşlar tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. 

Sosyal medyada 'Milli gaz yatırımcılarını bekliyor', 'Oruç Reis'le milli gaza ortak ol' reklamlarıyla yatırımcıları tuzağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, yasal olmayan sitelere yönlendirerek vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor. 

Böyle bir projenin olmadığını, yatırımcıların bu tür sahte reklamlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen yatırım uzmanı Yunus Kaya, "Son bir yılda sermaye piyasalarına yatırımcı ilgisi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaklaşık 800 bin yatırımcı borsaya geldi. Bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Oruç Reis ismini kullanarak milli gaza ortak olun reklamları yapıyorlar. Ancak devletin böyle bir projesi yok. Sektör profesyonelleri olarak biz bunları takip ediyoruz. Bu reklamları gördüğümde şaşırmıştım" dedi.

YASAL OLMAYAN SİTELERE DİKKAT

Sahte web siteleri üzerinden vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyen Kaya, "Sermaye piyasası kurulunun her hafta düzenli olarak yaptığı toplantılarda merdiven altı dediğimiz yasak olan, yurt dışı ayağı olan foreks sitelerine yasak getiriliyor. Bunların bir oyunu gibi gözüküyor. Arka planda bu tür şirketlerin adreslerini tespit ettik. Legal olmayan bir foreks şirketine yönlendirme yaparak yeni gelen yatırımcılar üzerinden kazanç sağlıyorlar. Dolayısıyla yatırımcıların yasal olmayan aracı kurumlar dışındaki yatırımlarda dikkatli olması gerekiyor. Genelde bu tür sitelerde adres çubuğunda uzun bir link olur ya da güvenli olmayan site uyarısı yer alır. Bu tür uyarılara dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yunus Kaya, "Reklamlardaki linke tıklayınca sizi legal olmayan bir siteye yönlendiriyor. Orada kredi kartı bilgileriniz ya da EFT yolu ile ücret isteniyor. Bu şekilde milli gaza ortak olacağınız deniliyor. Ancak  böyle bir şey gerçekleşmiyor. Legal olan aracı kurumlarla, yatırım danışmanları ile  çalışılmasını tavsiye ediyoruz. Güvenli kazanç, rahat kazançtır" ifadelerini kullandı.

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Milli GazDoğalgazDolandırıcı
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