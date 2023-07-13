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Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu fidye için öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran cinayet. Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunu fidye için kaçıran ve daha sonra öldüren şahıs, ailenin eski çalışanı çıktı. 

13 Temmuz 2023 Perşembe 00:11
Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu fidye için öldürüldü

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu fidye için öldürüldü

Milli Gazete çalışanları yasta. Gazete yazarlarından ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar, önce fidye için kaçırıldı, ardından da hunharca yöntemle hayattan koparıldı. İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi fidyeciler tarafından kaçırılan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evin derin dondurucusunda bulundu. Kan donduran cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin, ailenin eski çalışanı olduğu öğrenildi.


İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

CESEDİ EVDEKİ DERİN DONDURUCUDA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

KAÇIRILDIKTAN KISA SÜRE SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PERŞEMBE GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

FİDYE İÇİN KAÇIRILMIŞ

Kan donduran olay sonrası Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yaşındaki Kasadar'ın fidyeciler tarafından kaçırıldığını ve yakalanan katilin cinayeti itiraf ettiğini aktardı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Milli GazeteCinayet
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