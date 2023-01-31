Mine Kocadağ cinayeti | Ünlü sunucu katili elleriyle polise teslim etti





Show TV'de Didem Aslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sakın Vazgeçme programı cinayeti ortaya çıkardı. Didem Aslan Yılmaz'ın haftalardır canlı yayında konuk ettiği Mithat Kocadağ, 1 çocuk annesi eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü sonunda itiraf etti. Aylardır aranan talihsiz kadının öldürme planlarının ipuçları programın geçmiş bölümlerinde internet aramalarında belirlenmişti.

Henüz 25 yaşındayken kocası tarafından öldürülen Mine Kocadağ'ın bir numaralı şüphelisi ilan edilen Mithat Kocadağ Show TV stüdyosuna gelen ekipler tarafından gözaltına alıdı. Katil zanlısını Didem Aslan Yılmaz kendi elleriyle polise teslim ederken 'Sana asla hakkımızı helal etmeyeceğim' diyen Didem Aslan Yılmaz stüdyoya dönerken gözlerinin dolduğu görüldü. Yıllardır çocuk kadınlara yönelik saldırı ve istismar olaylarına karşı sert duruşu ile bilinen Didem Yılmaz Aslan, eş katilini polise teslim ettikten sonra seyirciden tam not aldı,

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25), eşi Mithat Kocadağ (31) tarafından katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Mithat Kocadağ'ın gösterdiği arazide kadının cesedi bulundu.



Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

CANLI YAYINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı. Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışmaları başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı. Bugün bir televizyon kanalına katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi.

'KADAVRA KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMADAN SONUÇ ALINAMAMIŞTI'

Kocadağ'ın tarifi ile daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında Mine Kocadağ'ın cesedi çuval içinde cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu yerde geçen hafta iki kadavra arama köpeğiyle arama yapılmış ancak bulanamamıştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çuval içinden çıkartılan Mine Kocadağ'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'İKİ GÜN BOYUNCA SAKLADIM'

Katil Mithat Kocadağ'ın, Mine Kocadağ'ı gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi.

İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ'ın ilk ifadesinde, kavga sırasında yere düşüp hayatını kaybeden Mine Kocadağ'ı banyoya götürüp üzerine havlu kapattığını, daha sonra cesedi iki gün boyunca evdeki çekyatın altında sakladığını, ardından çuvala koyup eski çalıştığı otelin arazisine el arabasıyla taşıyıp boş araziye atıp üzerini ağaç parçalarıyla kapattığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından Denizli'ye getirilecek olan Mithat Kocadağ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.