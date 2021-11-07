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Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var

Şoför açılan kapıyı kapatmak isterken yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs bir ağaca vurarak durdu. Kazada 7 kişi yaralanırken, şoför hayatını kaybetti.

07 Kasım 2021 Pazar 22:14
Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var

Minibüs agaca çarparak durabildi, ölü ve yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de minibüs seyir halindeyken kapısı açıldı. İddialara göre şoför açılan kapıyı kapatmak isterken yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs bir ağaca vurarak durdu. Kazada 7 kişi yaralanırken, şoför hayatını kaybetti.


Kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak bir ağaca vurduktan sonra durdu. Kazayı gören vatandaşlar minibüstekilerin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar kaldırıma oturarak sağlık ekiplerinin kendilerine müdahale etmesini bekledi.

AÇILAN  KAPIYI KAPATMAK İSTERKEN KONTROLÜ KAYBETTİ

Kazayı görerek yardıma koşanlardan biri olan Davut Oğuz kaza ile ilgili olarak; "Şoför kapısı açılınca birden, kapıyı kapatayım derken o anda birden hakimiyeti kaybediyor, yerler de ıslak ağaca vurmuş. Ağaç yukarıdan ikiye bölünmüş, inşallah kurtulur temennimiz o. Gördüğümüz kadarıyla yedi, sekiz yaralı vardı" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle Hacıosman Bayırı Caddesi Sarıyer istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralılar hastaneye sevk edildikten ve kaza yapan minibüs kaldırıldıktan sonra da trafik akışı normale döndü. 

Anahtar Kelimeler:
MinibüsAğaçSarıyer
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