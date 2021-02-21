Minibüs içinde 3 kişi zehirlenerek can verdi
Şanlıurfa'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1´i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi
korkunç olay, Bozova´nın Atatürk Baraj göleti yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.
Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.