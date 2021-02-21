Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Minibüs içinde 3 kişi zehirlenerek can verdi

Soğuk'tan korunmak için minibüs içinde kömür yakan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

21 Şubat 2021 Pazar 17:46
Minibüs içinde 3 kişi zehirlenerek can verdi

Minibüs içinde 3 kişi zehirlenerek can verdi

Şanlıurfa'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1´i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi

korkunç olay, Bozova´nın Atatürk Baraj göleti yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Edinilen ilk bilgilere göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
şanlıurafŞanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Nazlı Kınacı cinayeti | Katil zanlısı sevgilisi çıktı
Ayşe Nazlı Kınacı cinayeti | Katil zanlısı sevgilisi çıktı
Çorum'da kayıp kız çocuğunu Afganlı'lar kaçırmış
Çorum'da kayıp kız çocuğunu Afganlı'lar kaçırmış
Sevgilisiyle buluşacaktı | Kaçtı mı? Kaçırıldı mı?
Sevgilisiyle buluşacaktı | Kaçtı mı? Kaçırıldı mı?
Deposuz araba sattılar | Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Deposuz araba sattılar | Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Sosyal medyadan 'Özgecan' tehdidine tutuklama
Sosyal medyadan 'Özgecan' tehdidine tutuklama
Hamile ceylanı vuran magandalara rekor ceza
Hamile ceylanı vuran magandalara rekor ceza
Semra Aysal'ın ölümü | Uçurumdan eşi mi attı?
Semra Aysal'ın ölümü | Uçurumdan eşi mi attı?
EFT çetesi çökertildi | İkinci el araç satanlara tuzak kurmuşlar
EFT çetesi çökertildi | İkinci el araç satanlara tuzak kurmuşlar
İstanbullu'nun yüzde 57'si geçinecek kadar para kazanamıyor
İstanbullu'nun yüzde 57'si geçinecek kadar para kazanamıyor
Cani annenin 6 çocuğu devlet korumasına alındı
Cani annenin 6 çocuğu devlet korumasına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim