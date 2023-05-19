Miran Altürk'ün ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?
Hakkari Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk'ten haber alamayan ailesi ve arkadaşları polisten yardım isteyince acı haber duyuldu. Genç kadın evinde ölü olarak bulunurken Altürk'ün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Eve giden polis ekipleri, Altürk’ü hareketsiz bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından genç öğretmenin cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bekar olan Müdür Yardımcısı Altürk’ün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.