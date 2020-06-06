Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı

Kadınlara yönelik cinayet haberlerine Bağcılar'dan bir yenisi daha eklendi. Katil zanlısı tartıştığı kadına silahla saldırmak isterken, başka bir olayda can verdi. Saldırıdan sonra kaçan Veysel T. adlı zanlı polis tarafından aranırken, hayatını kaybeden Miray Yılmaz'ın acı haberi yakınlarına verildi.

İstanbul Bağcılar'da, bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHI TUTUKLUK YAPTI

İstanbul Bağcılar'da, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, bir kadın daha silahla vurularak yaşamını yitirdi. İddiaya göre,. (35) ile(29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinebelinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz'ın (37) kafasına isabet etti.

Edinilen bilgilere göre Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS KAÇAN KATİL ZANLISINI ARIYOR

Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Miray Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.