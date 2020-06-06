Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı

İstanbul Bağcılarda bir iş yerinde başlayan tartışma kadın cinayetiyle sonuçlandı. Katil zanlısının silahı tutukluluk yapınca ikinci bir kadın öldürülmekten kurtuldu.

06 Haziran 2020 Cumartesi 10:03
Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı

Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı

Kadınlara yönelik cinayet haberlerine Bağcılar'dan bir yenisi daha eklendi. Katil zanlısı tartıştığı kadına silahla saldırmak isterken, başka bir olayda can verdi. Saldırıdan sonra kaçan Veysel T. adlı zanlı polis tarafından aranırken, hayatını kaybeden Miray Yılmaz'ın acı haberi yakınlarına verildi. 

İstanbul Bağcılar'da, bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


İstanbul Bağcılar'da, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde, bir kadın daha silahla vurularak yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Veysel T. (35) ile Perihan Ayhan (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz'ın (37) kafasına isabet etti.

SİLAHI TUTUKLUK YAPTI

Edinilen bilgilere göre Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS KAÇAN KATİL ZANLISINI ARIYOR

Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Miray Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayetinde önemli gelişme | Katilini şikayet etmiş
Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti
Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti
Ceren Kultaş Cinayeti | Polis Ceren'in maskeli katilinin peşinde
Ceren Kultaş Cinayeti | Polis Ceren'in maskeli katilinin peşinde
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasaklar kalktı, yollarda kaza rekoru kırıldı 
Yasaklar kalktı, yollarda kaza rekoru kırıldı 
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı
Mezdeke Aynur cinayeti | Katil zanlısının en net fotoğrafı
Polis katili dilinin altında jilet saklamış | O alçak tutuklandı
Polis katili dilinin altında jilet saklamış | O alçak tutuklandı
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler
Konya'da vahşi cinayet | Üniversiteli genci döve döve katlettiler
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı Konya'da yakalandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı Konya'da yakalandı
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Öldüren faize tutuklama | Ankara'da tefeci operasyonu
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Zeynep Şenpınar Cinayeti | Katil boksör, genç kızdan zorla para almış
Balık restoranında yangın, çalışanlar gazetecilere saldırdı
Balık restoranında yangın, çalışanlar gazetecilere saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim