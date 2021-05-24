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Mobil Bankacılık yalanıyla 3 milyon liralık vurgun

Telefon dolandırıcıları yeniden iş başında. Kurbanlarını 'Sizi mobil bankacılık şubesinden arıyoruz' diyerek tuzağa düşüren çeteye yönelik operasyonda 19 kişi gözaltın alındı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:54
Mobil Bankacılık yalanıyla 3 milyon liralık vurgun

Mobil Bankacılık yalanıyla 3 milyon liralık vurgun



Yıllardır vatandaşları hakim, savcı, polis, asker, kaymakam hatta vali olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara şimdi de banka görevlileri eklendi. Kocaeli'nde telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çete üyelerinin en az 3 milyon liralık vurgun yaptığı bildiriliyor.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen ilk bilgilere göre şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa’da, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

30 VATANDAŞI DOLANDIRMIŞLAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların 30 vatandaşı, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ SONRA ADLİYE

Emniyette tamamlanan işlemlerinin tamamlanması sonrasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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